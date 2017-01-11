Москва, 11 января, 2017, 18:51 — ИА Регнум. Почти на 9% увеличился турпоток в среднем по России по итогам высокого туристического сезона. Об этом сегодня, 11 января, сообщил глава Федерального агентства по туризму РФ (Ростуризма) Олег Сафонов на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.

Советский плакат «Всей семьёй на отдых»

«Для нас является очень важным, что очень хорошо загружена региональная туристская инфраструктура, — отметил глава Ростуризма, — в некоторых регионах на 80−100%». В качестве примера он привел курорты Сочи, Подмосковье, Москву. «Самыми востребованными внутрироссийскими направлениями в этот зимний период у нас были Москва и Подмосковье, их посетили более 2,5 миллиона человек, рост порядка 5%», — пояснил Сафонов.

При этом интерес проявляли не только россияне, но и иностранные туристы.

«Краснодарский край показал порядка 500 тысяч человек, тоже рост более 8%. Санкт-Петербург посетили более 390 тысяч человек, рост в зимний период — это очень хорошая тенденция — более 30%, — подчеркнул он. — В Крым приехали в два раза больше туристов, хотя Крым является всё-таки направлением летнего отдыха, это тоже очень важная позитивная тенденция». Горнолыжный отдых зимой 2014−2015 года выбрали более 4,5 млн человек, в прошлом году — 5 млн. В этом году цифра должна составить уже 6 млн человек.

Развитие внутреннего въездного туризма имеет большой синергетический эффект для экономики России, заявил Сафонов. Увеличение турпотока приводит к развитию 53 отраслей народного хозяйства, созданию рабочих мест, развитию малого и среднего бизнеса, повышению доходов во всех бюджетах, всех уровней. Он рассказал, что за несколько последних лет доходы только от города-курорта Сочи в бюджет Краснодарского края выросли в 3,5 раза.