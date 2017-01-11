Санкт-Петербург, 11 января, 2017, 18:45 — ИА Регнум. Акция противников передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви была прервана сотрудниками полиции днем 11 января на Исаакиевской площади Санкт-Петербурга.

Https://vk.com/spb_vesna Акция у Исаакиевского собора (скриншот из группы «Весна")

Как сообщили ИА REGNUM в общественном движении «Весна», его сторонники намеревались повесить на колоннаде Исаакиевского собора баннер со словами «Слава Богу не РПЦ», протестуя против решения губернатора города о передаче здания в распоряжение церкви.

«Активисты движения «Весна» повесили баннер «не РПЦ» на колоннаде Исаакиевского собора. В то же время слова «Слава Богу» оказались перехвачены заранее ожидавшими активистов сотрудниками полиции», — говорится в сообщении движения.

В пресс-службе петербургского главка полиции сообщили СМИ, что несанкционированную акцию группы граждан пресек наряд полиции, дежуривший у Исаакиевского собора. При этом о задержаниях ни одна из сторон не сообщает.

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Напомним, 10 января 2017 года губернатор Георгий Полтавченко объявил о том, что Исаакиевский собор будет передан РПЦ. «Вопрос решен», — сказал градоначальник. Он пообещал, что собор в полном объеме сохранит за собой музейные функции, а доступ в собор будут иметь посетители любых конфессий.

Общественные активисты и оппозиционные депутаты городского парламента в ответ заявили о начале общественной кампании за отмену такого решения властей. Кроме того, заявлено о намерении подать судебные иски, как только решение о передаче Исаакиевского собора будет официально обнародовано.

Сейчас в здании храма работает одноименный музей, по согласованию с администрацией музея, в храме регулярно проходят церковные службы.