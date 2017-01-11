Екатеринбург, 11 января, 2017, 20:41 — ИА Регнум. В Екатеринбурге граждане возмущены новой схемой общественного транспорта. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Переполненный трамвай с зацеперами. 1933 год

Напомним, с 1 июля власти города намерены внедрить новую схему общественного транспорта. Это планируется сделать для устранения дублирующих маршрутов и повышения безопасности пассажиров. 29 декабря 2016 года глава администрации города Александр Якоб подписал постановление № 2574 «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам в муниципальном образовании «город Екатеринбург». Согласно ему, из 136 маршрутов общественного транспорта с 1 июля будут отменены 113. Из них 87 автобусных, 18 трамвайных и восемь троллейбусных.

Среди них есть и достаточно популярные маршруты. Например, автобусы номер 024 курсируют каждые 10−15 минут, и в основном салон заполнен пассажирами. То же можно сказать и об автобусе №19, который соединяет площадь 1905 года и жилой район Химмаш. Отменяемый трамвай №15 соединяет жилой район Вторчермет с жилым районом ЖБИ, трамвай проезжает в том числе и по всей центральной улице города — проспекту Ленина.

Что же предлагают горожанам и гостям столицы Среднего Урала с 1 июля 2017 года? По планам мэрии, уже утверждённым постановлением сити-менеджера, появится около 50 новых маршрутов. Причём если сейчас по маршруту 19 с площади 1905 года до Химмаша курсируют 30 автобусов, а по дублирующему маршруту 05 — 18, то с 1 июля от железнодорожного вокзала до Химмаша будут курсировать лишь 19 автобусов маршрута №48. Соответствует ли такое резкое сокращение количества единиц транспорта интересам горожан и приведёт ли оно к декларируемому властями города сокращению времени ожидания автобуса? Жители не уверены.

С районом Вторчермет прямое сообщение из центра города и вовсе отсутствует. Скорее всего, резкое сокращение транспорта ощутят на себе жители Ботанического жилого района, Широкой Речки, Уралмаша, Эльмаша и других районов города.

Тема новой схемы общественного транспорта сейчас активно обсуждается на форумах и в социальных сетях. Горожане опасаются, что после реформы автобусы придётся брать штурмом, как это было до появления в городе частного транспорта. Особенно тяжело придётся пожилым и женщинам с детьми. Люди готовы на крайние меры. Среди ответственных за возможный коллапс они называют не только городские власти, но и лично губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Если реформа всё же будет реализована, то в преддверии выборов главы региона у губернатора может появиться ещё одна проблема, и ему придётся отвечать на новые неудобные вопросы.