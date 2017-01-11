Москва, 11 января, 2017, 18:30 — ИА Регнум. В международном спортивном сообществе отсутствуют эффективные инструменты и механизмы по защите прав спортсменов, и для решения этой проблемы необходимо инициировать разработку соответствующей международной конвенции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 января, об этом заявил член комитета госдумы по спорту Александр Прокопьев («Единая Россия»).

(сс) jarmoluk Допинг

«Считаю актуальным инициировать разработку международного документа (конвенции), направленного на защиту прав спортсменов», — заявил Прокопьев.

По его мнению, в конвенции важно подчеркнуть неукоснительное соблюдение всеми странами-участницами прав и основополагающих принципов, гарантированных международными документами. «Речь идет о принципах недискриминации, презумпции невиновности и так далее. То есть лицо, не совершавшее проступок, не может и не должно нести наказание», — подчеркнул он.

При этом при разработке документа следует предусмотреть право спортсмена на защиту в случае возникновения попыток склонения его к противоправным действиями, в том числе применению допинга, указал парламентарий.

«Важно, чтобы положения документа были направлены на защиту прав и интересов всех категорий спортсменов: представителей спорта высших достижений, профессионального и любительского спорта, в том числе спортсменов с ограниченными возможности и несовершеннолетних спортсменов. В настоящее время данные нормы отсутствуют в каких-либо конвенциях, что подчеркивает актуальность их разработки», — заявил Прокопьев.

По мнению депутата, отсутствие эффективных инструментов и механизмов по защите прав спортсменов наглядно демонстрируется отстранением российских спортсменов от участия в соревнованиях различного уровня, «несмотря на полное отсутствие доказательств каких-либо нарушений с их стороны, в том числе в части применения допинга».

В частности заявления национальных антидопинговых организаций 19 стран, призывающих отстранить Россию от всех международных спортивных соревнований и лишить ее права проводить у себя спортивные соревнования, «являются неконструктивными и нарушающими предметы ведения Международного Олимпийского комитета (МОК) и международных спортивных организаций и просто лишенными здравого смысла», подчеркнул Прокопьев.

Накануне национальные антидопинговые организации 19 стран призвали отстранить Россию от всех спортивных соревнований, а также лишить ее права проводить у себя турниры до тех пор, пока ее допинг-система не будет соответствовать правилам Всемирной допинговой организации (WADA).

В тексте соответствующего заявления в частности утверждается, что данное решение основано на «новых, неопровержимых доказательствах существования в России государственной допинговой системы», приведенных комиссией WADA во главе с Ричардом Маклареном во второй части доклада об использовании запрещенных веществ российскими спортсменами.