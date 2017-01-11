Тбилиси, 11 января, 2017, 18:02 — ИА Регнум. В 2016 году Грузию посетили на полмиллиона туристов больше, чем в предыдущем году, а доходы, поступившие в бюджет от туризма, превысили $2 миллиарда. Об этом на заседании правительства Грузии 11 января сообщил премьер-министр Георгий Квирикашвили.

Никола Пиросмани. Поезд

По его же информации, всего в течение прошлого года Грузию посетили более 6,35 миллиона международных путешественников, и это — результат совместных усилий по развитию инфраструктуры, представлению Грузии на международной арене как привлекательной для туристов страны.

«Думаю, что нам следует еще больше расширить инвестиции, которые мы осуществляем в создание функционирующих в течение всех 4 сезонов курортов, а также строительство новых дорог на туристических направлениях и партнерство частного и государственного секторов на зимних курортах, так как все это дает конкретные результаты в виде дополнительных доходов для местного бизнеса и местного населения», — заявил премьер.

Он подчеркнул, что в прошлом году многие влиятельные международные издания назвали Грузию одной из самых привлекательных стран для туристов.