Владимир, 11 января, 2017, 17:52 — ИА Регнум. Во Владимирской области по итогам 2016 года газифицировано 80,3% населенных пунктов. Об этом на пресс-конференции заявила заместитель губернатора Лидия Смолина, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу региональной администрации. При этом за год уровень газификации вырос на 1,4%, а за четыре года — на 4%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«В прошлом году было газифицировано 17 сельских населённых пунктов, построено 181,8 км газовых сетей, «голубое топливо» пришло в 8,4 тысячи домовладений», — сказала заместитель губернатора.

В 2017 год газификация будет проходить в рамках трех целевых программ. Объем финансирования одной из них будет составлять 145 млн рублей. В рамках другой будет выделено 20 млн рублей. Они должны пойти на строительство 200 км газопроводов и газификацию десяти населенных пунктов и около 7,5 тысячи домовладений и квартир.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, программа газификации Владимирской области была под угрозой из-за миллиардных долгов за газ. В 2015 году долги выросли на 35%. Однако уже в этом году ситуацию удалось изменить. Регион не только не нарастил долг, но и впервые за 10 лет уменьшил его — на 6%.