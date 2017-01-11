Вильнюс, 11 января, 2017, 17:51 — ИА Регнум. После того, как во всей Литве был проведен анализ действующих лицензий на продажу алкоголя, был сделан вывод, что реальное число действующих точек, торгующих алкоголем, может колебаться между 7000—9000, сообщили ИА REGNUM сегодня, 11 января, в Ассоциации независимых торговых предприятий Литвы. Это в два раза меньше числа действующих лицензий, на основании которых Департамент по контролю над наркотиками, табаком и алкоголем оценивает плотность расположения мест розничной торговли алкоголем.

Goodfon.ru Алкоголь

Анализ действующих в Литве лицензий на продажу алкоголя иллюстрирует выполненное 19−23 декабря 2016 года исследование торговых точек, действующих в Вильнюсском самоуправлении. Его целью было выяснить, работает ли по указанному адресу торговая точка и совпадают ли номер лицензии места торговли и дата выдачи с номером и датой выдачи лицензии на розничную торговлю алкоголем в списке.

По данным Вильнюсского самоуправления, 7 декабря 2016 года было 4020 выданных и действующих лицензий на торговлю алкогольными напиткам в Вильнюсе. Всего были проверены 237 торговых точек.

Установлено, что в 168 случаях номер лицензии и дата ее выдачи не совпали с указанными в списке номером и датой выдачи. Только малая часть — 33 торговых точки — работали по неизменившейся лицензии.

Председатель Ассоциации независимых торговых предприятий Эймутис Раджвила уверяет, что для того, чтобы решить любую проблему, в первую очередь нужно ее правильно идентифицировать.

«Нельзя руководствоваться ложными данными. Те, кто предоставляет данные главам государства или другим учреждениям, должны чувствовать ответственность за достоверность этих данных, поскольку от содержания тех данных зависит содержание не только возможных решений, но и судьбы предприятий и людей», — утверждает Раджвила.

По его словам, концепция специализированных магазинов, которые хотят ввести литовские власти, полностью исключив продажу алкоголя в иных местах, может быть «смертельной» для мелких торговых предприятий.

«Многие магазины площадью 100 кв. м. или меньше после лишения права на торговлю алкоголем не могли бы выжить и работали бы в убыток. Среднюю теоретическую прибыль сменили бы убытки. Эти убытки подсчитаны, если убрать только продажу алкоголя. Но реально сократились бы и другие продажи, потому что часть торговли продуктами питания перешла бы в крупные торговые сети, у которых не было бы проблем с приобретением специализированных магазинов алкоголя», — уверяет председатель Ассоциации независимых торговых предприятий.