Тбилиси, 11 января, 2017, 17:47 — ИА Регнум. Правительство Грузии начинает закупку работ по проектированию 12-километрового участка дороги Чумателети-Хеви. Об этом на заседании правительства Грузии 11 января сообщил премьер-министр Георгий Квирикашвили.

Pixabay.com Дорога в Грузии

По его словам, в соответствии с четырехпунктовым планом реформ, в рамках плана пространственного устройства, правительство в течение 4 лет планирует построить и проложить в общей сложности 800 километров дорог.

«12-километровый участок, проектные работы которого мы закупим, является очень важной составной частью скоростной магистрали Восток-Запад, и его осуществление начнется уже в январе этого года», — сообщил Квирикашвили.