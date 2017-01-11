Вашингтон, 11 января, 2017, 17:41 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп отверг любые утверждения о том, что у российских властей якобы есть на него компромат. Об этом он написал в своем Twitter сегодня, 11 января.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Россия

«Я не имею никакого отношения к России — ни сделок, ни кредитов, ничего!» — написал политик.

Напомним, очередную «утку» про Трампа запустил телеканал CNN. Накануне журналисты CNN сообщили, что в засекреченной части доклада американских спецслужб о «русских хакерах» и их вмешательстве в выборы президента США сказано, что коварные русские собрали компромат на Трампа и его главного конкурента на выборах Хиллари Клинтон.

Якобы этот компромат на Клинтон был опубликован Кремлем через подконтрольных хакеров и, тем самым, способствовал ей проигрышу. А компромат на Трампа опубликован не был, и теперь Кремль может вертеть Трампом, как захочет, угрожая публикацией компромата.

Более бредовое заявление придумать было сложно.

Но этом ещё не все. По данным CNN основная часть доклада американских спецслужб о «русских хакерах» и компромате на Трампа была основана на отчетах некоего бывшего британского агента. Эти отчеты опубликовал американский ресурс BuzzFeed. Но после их публикации стало известно, что этим материалы всего лишь выдумка одного из интернет-хулиганов с популярного имиджборда 4chan. Об этом на анонимном форуме лично заявил автор «доклада».