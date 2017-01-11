Владимир, 11 января, 2017, 17:16 — ИА Регнум. Долги Владимирской области за газ в 2016 году уменьшились на 6%. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил генеральный директор «Газпром межрегионгаз Владимир» Юрий Дубров. Сейчас задолженность составляет 1,6 млрд рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Долг сократился на 112 миллионов рублей. 6% снижения задолженности — это немного, но факт перелома налицо. Произошел перелом, произошла смена тренда. Область впервые за десять лет снизила задолженность за потребленное топливо», — цитирует Юрия Дуброва портал «ПроВладимир».

Одним из самых проблемных предприятий являются «Александровские коммунальные системы». Сейчас поставщик газа пытается добиться банкротства компании. Также вызывают обеспокоенность долги предприятий, которые обслуживают объекты Министерства обороны в регионе.

Полностью погасить задолженность область должна в 2018 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году долги владимирских предприятий за газ выросли примерно на 35%. В началу мая 2016 года общий долг составлял более 2 млрд рублей. Тогда Юрий Дубров предупреждал областное руководство о том, что долги могут сыграть с регионом злую шутку: может остановиться газификация региона. После таких заявлений губернатор Светлана Орлова взяла проблему на личный контроль и понятно намекнула подчиненным, что с долгами нужно расставаться.