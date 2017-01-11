Лондон, 11 января, 2017, 17:08 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Северная Ирландия по-прежнему будет иметь право голоса в подготовке Брексита, несмотря на вероятность новых выборов в провинции, сообщает 11 января Reuters.

(сс) Maximilian Dörrbecker (Chumwa) Северная Ирландия

Мартин Макгиннесс, заместитель первого министра Северной Ирландии подал в отставку, что привело к фактическому параличу правительства, что может значительно усложнить процесс выхода Великобритании из ЕС.

«В ходе совместной дискуссии мы пришли к выводу, что несмотря на отставку Макгиннесса, в Северной Ирландии еще остались министры, от лица которых мы можем принять точку зрения Северной Ирландии по вопросам Брексита», — заявила Мэй в парламенте, отвечая на вопрос о возможности перенесения сроков инициации 50 пункта лиссабонского договора о выходе из ЕС.

Напомним, 23 июня Великобритания на референдуме проголосовала за выход государства из ЕС, премьер-министр Тереза Мэй планирует начать процедуру выхода в конце марта.