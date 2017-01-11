Москва, 11 января, 2017, 16:51 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации назвало условия снятия санкций с нового главы внешнеполитического ведомства Канады. Соответствующее заявление сделала сегодня, 11 января, пресс-служба МИД РФ.

World Economic Forum Христя Фриланд

10 января стало известно, что Христя Фриланд стала министром иностранных дел Канады. На Смоленской площади напомнили, что она была внесена в черный список ещё в 2014 году. Фриланд попала в российские санкционные списки, которые были составлены в качестве ответной меры на антироссийские санкции, к которым присоединилась Канада.

«Вопрос исключения её из ответного санкционного списка — это вопрос взаимности и зеркальности», — подчеркнул МИД РФ.

При этом подчеркивается, что факт нахождения нового министра иностранных дел Канады в черном списке не помешает российским официальным лицам с ней контактировать на международных площадках.