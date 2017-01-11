Москва, 11 января, 2017, 16:54 — ИА Регнум. В январе 2017 года все пенсионеры, которые постоянно проживают на территории России, получат единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей. Это около 44 млн получателей страховых пенсий, а также около 2 млн военных пенсионеров. Об этом сегодня, 11 января, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, сообщили в Минтруда РФ.

Pixabay.com Купюра в 5 тысяч рублей

4 млн пенсионеров уже получили единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей.

Общие расходы федерального бюджета на эти цели составят свыше 230 млрд рублей.

Напомним, срок доставки единовременной выплаты — по 28 января 2017 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2016 года президент России Владимир Путин подписал закон о единовременной выплате российским пенсионерам пяти тыс. рублей в январе 2017 года, которая заменит дополнительную индексацию пенсий.

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