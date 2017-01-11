Москва, 11 января, 2017, 16:46 — ИА Регнум. Принимая закон о декриминализации побоев Госдума восстанавливает правовую чистоту. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 января, об этом заявила депутат Госдумы Ольга Баталина («Единая Россия»).

Кузьма Петров-Водкин. В детской. 1925

«Тот факт, что мы восстанавливаем правовую чистоту, когда за одно и то же нарушение люди будут нести одинаковую ответственность — это решение взвешенное и выверенное», — отметила депутат.

Баталина обратила внимание на то, что после принятых в июле 2016 года поправок, для близких лиц исчезла возможность досудебного примирения сторон. «То есть для близких лиц ситуация стала более жесткой, а для лиц, не состоящих в родственных отношениях, появилось двухэтапное привлечение к ответственности», — указала Баталина. «При первичном совершении правонарушения — это достаточно жесткое, но административное наказание. И при повторном нарушении лицо, которое было ранее привлечено к административной ответственности, затем привлекается к уголовной ответственности», — говорит парламентарий.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о декриминализации побоев близкими лицами. Инициативой исключаются из числа уголовно наказуемых преступлений побои в отношении близких лиц. Таким образом, за побои в отношении членов семьи и других близких лиц будет устанавливаться административная ответственность, при этом за повторное совершенное данное деяние ответственность будет наступать по уголовному законодательству.