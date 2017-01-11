Тверь, 11 января, 2017, 16:44 — ИА Регнум. Валерий Барышков утвержден на посту министра лесного хозяйства Тверской области. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, сообщил 11 января на совещании, посвященном концепции развития лесного хозяйства области, губернатор Игорь Руденя.

Тверскаяобласть.рф Валерий Барышков

«Уверен, ваш опыт работы в отрасли, профессиональный подход к делу позволят вдохнуть новую жизнь в лесопромышленный комплекс Тверской области», — сказал Игорь Руденя.

Валерий Барышков в 1985 году окончил Московский лесотехнический институт по специальности «лесное хозяйство». Работал на предприятиях лесного хозяйства Тверской области в должностях помощника лесничего, инженера, начальника отдела лесного хозяйства Оленинского леспромхоза. В 1997 году был назначен на должность главного лесничего Тверского управления лесами Федеральной службы лесного хозяйства. С 2000 года занимал различные руководящие посты в исполнительных органах власти региона. С октября 2016 года исполнял обязанности министра лесного хозяйства Тверской области.