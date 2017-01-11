Москва, 11 января, 2017, 16:37 — ИА Регнум. Суровые морозы и резкие температурные скачки в новогодние каникулы — это серьезная нагрузка на коммунальные системы. Коммунальные системы достойно проходят зимний период — число аварий не просто не выросло, а даже уменьшилось на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом сегодня, 11 января, заявил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень на совещании президента РФ с членами правительства, сообщили в Минстрое.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Морозы. Авария

В целом по состоянию на 11 января 2017 года зафиксировано 119 нарушений в работе объектов жилищно-коммунального хозяйства (для сравнения, в прошлом году по состоянию на 11 января было зафиксировано 145 нарушений).

При этом число аварий на теплоснабжении снизилось на 36% (было 56 аварий, стало 36); а на горячем водоснабжении — на 33% (было 30 аварий, стало 20).

Показательно, что на объектах, управляемых концессионерами, аварийность снижается интенсивнее, чем в ГУПах и МУПах.

В целом по регионам, где действуют концессии (35 регионов), аварийность в теплоснабжении снизилась в среднем на 47%, а на водоснабжении — на 21%.

«Для дальнейшего повышения стабильности работы коммунальных систем и улучшения качества коммунальных услуг, во-первых, продолжим работу с регионами по передаче в концессию объектов ЖКХ, и прежде всего это касается неэффективных ГУПов и МУПов (осталось 663 предприятия).

Во-вторых. Учитывая, что при нарушениях предоставления коммунальных услуг граждане в первую очередь звонят в управляющую компанию, да и аварии случаются не только на магистральных трубопроводах, но и в самих домах, мы продолжаем работу по повышению качества работы управляющих компаний», — подчеркнул министр.

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Как сообщало ИА REGNUM, перед новогодними каникулами все коммунальные службы были приведены в повышенную готовность, Минстроем России было дано поручение провести проверку всех аварийных служб и алгоритма их реагирования на аварии. В каждом регионе и муниципалитете составлены пофамильные списки ответственных за бесперебойную работу коммунальных служб. Во всех субъектах действуют «горячие линии» по вопросам теплоснабжения.