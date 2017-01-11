Вашингтон, 11 января, 2017, 16:37 — ИА Регнум. Американский доллар растет в преддверии пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа, на которой он должен более подробно изложить свои взгляды на будущую экономическую политику, сообщает 11 января Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Призывы Трампа в ходе своей предвыборной кампании сократить налоги и увеличить расходы на инфраструктуру привели к росту акций американских компаний и укреплению доллара, но его протекционистские взгляды заставляют многих инвесторов держаться в стороне от американского рынка.

В рамках политики протекционизма Трамп пообещал ввести высокие тарифы для китайской продукции сразу же после своей инаугурации 20 января.

План высоких заградительных тарифов обсуждается между спикером палаты Представителей Полом Райаном и членами переходной команды Трампа.

Некоторые экономисты предупреждают, что политика протекционизма может задушить международную торговлю и повредить росту мировой экономики.

Все это приковывает к пресс-конференции Трампа, которая состоится 11 января в 11−00 (21−00 мск) по местному времени, острое внимание.

Напомним, избрание 8 ноября на пост президента США республиканца Дональда Трампа, многими экспертами было воспринято как начало мирового поворота в сторону национальных экономик, что создает угрозу для глобального рынка. Среди экономических заявлений Трампа встречались угрозы выйти из таких организаций как ВТО, НАФТА и ТТП.