Москва, 11 января, 2017, 16:58 — ИА Регнум. Кредитные организации, банкоматы и онлайн-банкинг в последнее время стали главными мишенями киберпреступников. В 2017 году эксперты ожидают увеличение числа атак на банки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 января заявил российский технологический инвестор и предприниматель Денис Черкасов.

Christiaan Colen Кибератаки

«Кредитные организации, банкоматы и онлайн-банкинг являются одними из основных мишеней для киберпреступников. Эта тенденция наблюдается уже в течение нескольких последних лет, и, по нашим прогнозам, в наступившем году число атак на банки может возрасти», — заявил Черкасов.

Наиболее распространёнными способами хищения персональных данных пользователей и денежных средств являются фарминг, фишинг и использование бот-сетей, констатирует эксперт. «При этом, если от фишинговых атак достаточно легко защититься — достаточно просто не переходить по ссылкам и не следовать инструкциям из фишинговой рассылки, — то фарминг является более скрытной процедурой», — отметил он.

Так, в частности злоумышленники с помощью специального программного обеспечения (ПО) перенаправляют пользователя на ложный IP-адрес и ждут, когда он зайдет на определенные страницы, указал предприниматель.

«Для того, чтобы не стать жертвой такого обмана, не стоит раскрывать конфиденциальную информацию на сомнительных сайтах и внимательно следить за тем, на какие адреса в интернете вас перенаправляют», — заявил Черкасов.

«Кроме того, киберзащита должна противостоять воздействиям как снаружи, так и изнутри. В банковской сфере, к примеру, наряду с классическими антивирусами применяется защитное ПО класса оберон, которое обеспечивает контроль целостности системы комплексно, предотвращая вторжения как из сети интернет, так и через зараженные устройства и служебные порты», — добавил он.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, из которых следует, что 31% жителей России пострадали от противоправных действий в интернете или в сфере сотовых коммуникаций.

При этом доля жертв мошенников наиболее высока среди молодых людей (36%), жителей Москвы и Санкт-Петербурга (37%), средних городов (43%) и тех, кто активен в Сети (38%).

Наименьшие случаи кибермошенничества наблюдаются среди людей старше 60 лет, жителей сел и тех, кто редко пользуется интернетом — 21%, 24% и 17% соответственно.