Москва, 11 января, 2017, 16:24 — ИА Регнум. Среди призывников значительно выросла доля граждан, имеющих высшее образование. Если 15 лет назад граждан с высшим образованием призывалось лишь около 3%, то сейчас этот показатель составляет более 19%. Об этом сегодня, 11 января, заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба генерал-полковник Василий Тонкошкуров, сообщили в Минобороны РФ.

Mil.ru Научная рота ВМФ

Тонкошкуров напомнил, что законодательством им предоставляется право выбора: 1 год — служба по призыву, либо 2 года — по контракту. Военнослужащих с высшим образованием, как правило, направляются в учебные соединения и воинские части для подготовки специалистов, а наиболее одаренных — в научные роты.

На сегодняшний день в Вооруженных силах РФ создано и успешно функционируют 12 научных рот, в которых проходят службу 649 военнослужащих. После прохождения всех мероприятий, связанных с призывом, на комплектование рот были направлены 293 человека из 56 вузов, что позволило обеспечить укомплектованность данных рот на 100%.

«После прохождения службы в научных ротах заключили контракт о прохождении военной службы и получили первое офицерское звание «лейтенант» 206 человек, 76 человек продолжили работу на предприятиях оборонно-промышленного комплекса», — сказал Тонкошкуров.

«Военнослужащие научных рот приняли участие более чем в 300 научно-исследовательских и одиннадцати опытно-конструкторских работах, ими получено 64 патента на изобретения и оформлено 393 свидетельства на рационализаторские предложения», — отметил он.