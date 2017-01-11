Москва, 11 января, 2017, 16:23 — ИА Регнум. Депутаты фракции ЛДПР работают над законопроектом, который бы определил критерии ненормированности рабочего дня. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 января, об этом сообщил замглавы фракции Ярослав Нилов.

Алексей Саврасов. Пейзаж с фабрикой (фрагмент). 1890-е

Парламентарии считают возможным ввести стимулирующие меры, сделать дифференцированный подход к понятию ненормированности. «Это снизило бы у работодателя желание злоупотреблять с целью исключительной экономии», — говорит Нилов.

«Переработка двух часов, допустим, пусть компенсируется в рамках действующих норм Трудового кодекса. Более серьезное количество времени, когда работник исполнял свои обязанности, может быть, следует компенсировать иначе. Если подобное происходит раз в месяц — это один вариант, если ежедневно — другой», — рассуждает он. «Может быть, стоит ограничить круг должностей, лиц, которых можно привлекать к ненормированной работе. Может быть, определить критерии ненормированности. Сколько это — час, два, три, четыре? Чтобы не было перекосов и злоупотреблений», — продолжил парламентарий.

Авторы обеспокоены тем, что работодатель зачастую использует ненормированный рабочий день для создания серьезной нагрузки на работника, экономии средств. «Учитывая отсутствие критериев ненормированности, работодатель вынуждает работника трудиться как раба на галерах», — говорит Нилов.