Пекин, 11 января, 2017, 21:14 — ИА Регнум. Соглашение членов ОПЕК и 11 стран, не входящих в картель, о сокращении добычи нефти способствует тому, что европейские и китайские трейдеры переправляют рекордные объемы — 22 млн баррелей нефти в сутки — из стран Северного моря и Азербайджана в Азию в этом месяце. Так трейдеры пытаются заполнить любые пробелы в поставках, возникших из-за сделки ОПЕК по нефти. Об этом сегодня, 11 января, пишет британское агентство Reuters.

Delo-group.ru Цистерны с нефтью

Один из опытных трейдеров на условиях анонимности заявил изданию: «Азия нуждается в нефти, Европа это дает. Сокращение ОПЕК поднимает цены, что делает сейчас поставки европейской нефти в Азию более выгодными».

Согласно данным источников, более 11 млн баррелей нефти из региона Северного моря уже были отгружены или сейчас находятся на пути в азиатские страны. Такая же ситуация с 11 млн баррелей азербайджанской нефти. Таким рекордным объемам экспорта из этих регионов в Азию произошли из-за ужесточения поставок черного золота из стран Ближнего Востока на фоне соглашения нефтедобытчиков.

Так, трейдеры Vitol и Mercuria, а также крупнейшая европейская нефтяная компания Royal Dutch Shell и китайская Unipec увидели в соглашении ОПЕК возможность получить прибыть, поставляя дополнительные объемы топлива в Азию. Как отмечается, трейдеры уже ожидают разгрузки нефтяных танкеров из Европы в Китае, Японии и Южной Корее.

ИА REGNUM сообщало, что 30 ноября в Вене члены ОПЕК решили сократить суммарное нефтепроизводства картеля на 1,2 млн баррелей нефти в сутки. Основные обязанности взяла на себя Саудовская Аравия, первая в ОПЕК страна по объемам добычи, она уменьшит добычу на 486 тыс. баррелей в сутки. Ирак — на 210 тыс. баррелей в сутки, ОАЭ — 139 тыс., Кувейт — 131 тыс., Венесуэла — 95 тыс., Ангола — 78 тыс., Алжир — 50 тыс., Катар — 30 тыс., Эквадор — 26 тыс., Габон — 9 тыс. Соглашение на касается Ливии и Нигерии, а Ирану даже разрешили немного нарастить производство. В начале декабря к сделке ОПЕК по нефти присоединились еще 11 нефтедобывающих стран, не входящих в картель, включая Россию. Они сократят добычу в общей сложности на 558 тыс. баррелей в сутки, 300 тыс. баррелей из которых — доля РФ.

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