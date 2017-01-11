Душанбе, 11 января, 2017, 15:57 — ИА Регнум. Звонки из Таджикистана в Россию со всех мобильных операторов с 20 января подорожают на 20%. Об этом сегодня, 11 января, пишет «Азия-Плюс».

Susanin.udm.ru Сотовая связь

Стоимость минуты разговора составит 1,2 сомони (9,1 рубля) с учетом НДС и акцизного налога. Причиной повышения тарифов операторы мобильной связи называют установление фиксированной стоимости каждой минуты исходящего международного звонка через Единый коммутационный центр (ЕКЦ) Таджикистана.

«Распоряжениями Антимонопольной службы при правительстве Республики Таджикистан за номерами 54 и 100, к установленной минимальной стоимости одной минуты звонка в Российскую Федерацию, дополнительно введена фиксированная стоимость каждой минуты исходящего международного звонка через Единый коммутационный центр», — говорится на сайте «Мегафон Таджикистан».

Аналогичные сообщения также распространили пресс-службы других мобильных операторов.

Последний раз звонки в Россию на 45% подорожали в октябре 2016 года. Тогда официальной причиной пересмотра тарифов назвали изменение курса валют.

Напомним, что Единый коммутационный центр при государственном телекоммуникационном операторе ОАО «Таджиктелеком» начал функционировать в ноябре 2016 года. Таджикские власти объясняют необходимость его создания требованиями безопасности страны, «чтобы электрическая связь не была использована со стороны террористических и экстремистских организаций». По сути, теперь все операторы мобильной связи и интернет-провайдеры обязаны обеспечивать государству возможность контролировать все виды связи и отключать отдельных пользователей или провайдеров.