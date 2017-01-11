Липецк, 11 января, 2017, 15:54 — ИА Регнум. Международный аэропорт «Липецк» в 2016 году увеличил количество выполненных рейсов и перевезенных пассажиров. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, по сравнению с 2015 годом общее количество рейсов возросло на 11% и достигло 1645. Перелеты совершили 57 тысяч пассажиров — на семь тысяч больше, чем годом ранее.

Admlip.ru Липецкий аэропорт

План по регулярным рейсам был перевыполнен на 10%. Больше всего полетов выполнено по маршруту «Липецк — Москва — Липецк». В столичный аэропорт «Домодедово» выполнено более 550 рейсов, перевезено 35 тысяч пассажиров. Самолеты в Москву летают два раза в день шесть дней в неделю.

В Санкт-Петербург из Липецка в 2016 году воздушным путем перевезено восемь тысяч человек — почти на треть больше, чем годом ранее. Количество рейсов возросло на 18%. Популярностью пользовались рейсы из Липецка в Сочи: выполнено 130 рейсов (79 — в 2015 году), перевезено 6,8 тыс. пассажиров — на 80% больше, чем годом ранее. В 2016 году был открыт новый маршрут — в Екатеринбург, куда выполнено 72 рейса. Также липчане летали в Ростов-на-Дону, Кострому и Анапу.

Востребованными также были чартерные полеты. Их количество увеличилось до 660, на 30% возрос пассажиропоток. В европейские страны из международного аэропорта «Липецк» совершено 16 авиарейсов.

Областные власти совместно с федеральным центром продолжают модернизацию аэропорта. С 2016 года ведутся работы по удлинению взлетно-посадочной полосы до 2800 метров, которые планируется завершить в середине 2017 года. «Наличие аэропорта — большое преимущество для инвестиционной привлекательности Липецкой области, которая уверенно развивает экономику, расширяет особые экономические зоны, создает туристическую инфраструктуру», — подчеркивает глава региона Олег Королев.