Нижний Новгород, 11 января, 2017, 15:54 — ИА Регнум. Нижегородский районный суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста директору департамента лесного хозяйства Нижегородской области Николаю Горелову, подозреваемому в превышении служебных полномочий, сообщили ИА REGNUM в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции.

Михаил Нестеров. Домашний арест. 1883

В своем ходатайстве следствие отметило, что Горелов обвиняется в совершении умышленного корыстного преступления, относящегося к категории тяжких. За совершение этого преступления чиновник может отправится в колонию на срок до 10 лет.

В подтверждение своих слов следователи представили на рассмотрение суда материалы, из которых следует, что закончить предварительное расследование в указанный срок не представляется возможным. По делу еще только предстоит получить заключения судебно-компьютерных экспертиз, ознакомить с ними обвиняемых и их защитников, установить и допросить действующих и бывших сотрудников нескольких лесхозов. И только после этого Горелову будет предъявлено обвинение в полном объеме.

Обвиняемый и его защитники возражали относительно продления меры пресечения в виде домашнего ареста, однако суд встал на сторону обвинения. Срок домашнего ареста Горелову продлен по 12 апреля 2017 года включительно.

Как сообщало ИА REGNUM, Горелова подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями и причинении государству ущерба на общую сумму более 16 млн рублей. По данным прокуратуры, в 2011 году между департаментом лесного хозяйства и Семеновским спецсемлесхозом был заключен контракт по выращиванию саженцев на общую сумму 16,17 млн рублей. Саженцы должны были быть высажены в местах лесных пожаров, бушевавших в Нижегородской области в 2010 году.

При этом саженцы, которые стали предметом контракта, росли в лесхозе около 7 месяцев вместо положенных 2−3 лет.

Зная, что саженцы не отвечают необходимым нормативам, Горелов распорядился принять работы. При этом саженцы так и остались в Семеновском лесхозе. Не смотря на то, что они предназначались для высадки в леса, департамент лесного хозяйства они так и не был переданы.

С весны 2016 года Горелов находится под домашним арестом.