Нальчик, 11 января, 2017, 15:48 — ИА Регнум. Памятник курсантам Новочеркасского кавалерийского училища, погибшим в Битве за Кавказ, установили в Кабардино-Балкарии. Его открытие в селе Новоивановское Майского района состоялось в дни новогодних каникул. На мемориале изображен конь, потерявший всадника на поле боя, и женщина-мать, так и не дождавшаяся сына с войны, сообщили ИА REGNUM 11 января в пресс-службе администрации города Новочеркасска.

Novochgrad.ru Памятник новочеркасским курсантам-кавалеристам

Именно в том месте, где открыт памятник, в августе 1942 года проходила линия фронта. Оборону на этом рубеже против гитлеровцев, рвущихся в грозненской нефти, держали вместе с войсками 37-й армии слушатели курсов усовершенствования комсостава Новочеркасского кавалеристского училища. Ими было уничтожено более 50 вражеских танков и свыше двух тысяч солдат и офицеров противника.

Деньги на установку памятника собирали члены коллектива частного хозяйства «Ленинец» Майского района. Присутствовавший на торжественной церемонии открытия мемориала заместитель главы администрации Новочеркасска Александр Иванченко поблагодарил сельчан за такое внимание к истории своего края и России в целом. Как отметил Иванченко, теперь родственникам погибших курсантов есть где поклониться памяти предков. По его словам, в составе кавалерийского училища были не только сыны Дона и Кубани, но и представители разных национальностей с Северного Кавказа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кабардино-Балкарии установлен самый высокогорный памятник героям Великой Отечественной войны. Памятная доска бойцам Советской Армии, сбросившим 13 и 17 февраля 1943 года гитлеровские штандарты с вершин Эльбруса, установлена на высоте 4200 метров.

Кроме того, установлен памятник Неизвестному солдату у «Северного приюта». Возле перевала Донгуз-Орун на гранитном постаменте находятся памятник в виде противотанковой пушки, а также же четыре памятника и памятные доски в честь защитников перевала Кавказа.

В долине Ненскры открыт памятник бойцам-комсомольцам, у перевала Басса — памятник Советскому солдату, на северном склоне Санчарского перевала — памятник воину-альпинисту.