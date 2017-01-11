Переславль-Залесский, Ярославская область, 11 января, 2017, 15:44 — ИА Регнум. Противники застройки заповедных земель в Переславском районе Ярославской области отстояли свою позицию с перевесом в один голос. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки земельных участков в районе планируемой застройки.

Илья Бесхлебный Плещеево озеро

Заключение опубликовано в газете «Переславский край». По итогам подсчета голосов комиссия констатировала, что противники застройки отстояли свои позиции с перевесом в один голос. При этом комиссия исключила из числа участников слушаний тех, чьи интересы застройка не затрагивает, и из 107 голосов учитывались лишь 72. Из них 30 — за утверждение проекта планировки, 31 — против. Еще 11 воздержались.

В результате главе Переславского района рекомендовано отклонить проект планировки территории и отправить его на доработку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство жилого поселка из таунхаусов планируется вести на охраняемых землях национального парка «Плещеево озеро». Под поселок предназначено порядка 40 га заповедных лугов. Градозащитники, жители Переславля и Переславского района, а также общественность Ярославской области выступают против застройки. Публичные слушания по утверждению проекта планировки территории и межевания участков состоялись 26 декабря в администрации Переславского района. По словам местных жителей, обстановка на мероприятии была довольно напряженной.