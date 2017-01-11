Тегеран, 11 января, 2017, 16:04 — ИА Регнум. Иран и Ирак идут по пути энергетического сближения. Страны подписали два соглашения о совместной разработке двух нефтяных месторождений. Документы были подписаны во время недавнего визита иранской делегации в Ирак. Об этом со ссылкой на слова заместителя министра нефти ИРИ Амир Хоссейн Заманиния сообщает информагентство Mehr News.

Izzedine Иран и Ирак

Иранский чиновник отметил, что два совместных меморандума были подписаны относительно развития таких месторождений черного золота как Парвиз и Хорремшехр. Причем второй документ заключили не на государственном уровне, а между частными секторами обеих стран в других областях нефтяной промышленности. Речь идет о добычи сырой нефти, поставках оборудования, экспорте газа и модернизации нефтеперерабатывающих заводов в Ираке.

Что касается конкретно экспорта иранского газа в Ирак, то Заманиния сказал, что обе стороны готовы к этому, однако для начала надо уладить финансовые обязательства. Поставки голубого топлива Багдаду будут обеспечены, после того, как банки дадут продавцу гарантии выплачивать средства в установленное время и в установленном объеме, подчеркнул замминистра нефти Ирана.

В то же время он сказал, что путь для поставок топлива в Ирак будет открыт в ближайшее время. Потому как заместитель министра нефти Ирака по газовым вопросам Хамид Юнис Салих уверил, что правительство уже выделило необходимую сумму для проекта.

Помимо этого, Амир Хоссейн Заманиния рассказал, что еще одной не менее важной темой второго меморандума о взаимопонимании с Ираком является заключение строительства нефтепровода «Басра-Абадан».

Напомним, что Иран и Ирак еще в 2005 году договорились о строительстве нефтепровода, который соединит иракский город Басра и иранский Абадан. В рамках этого проекта иракская нефть по нефтепроводу будет поставляться на Абаданский НПЗ, а после переработки в виде нефтепродуктов будет по тому же нефтепроводу возвращаться в Ирак.

Сегодня Иран является третьей страной в ОПЕК по уровню добычи нефти после Саудовской Аравии и Ирака. После отмены антииранских санкций страна взяла курс на развитие своей нефтегазовой отрасли. С этой целью была одобрена новая модель нефтяных контрактов для иностранных компаний (IPC), призванная увеличить привлекательность иранских нефтяных и газовых проектов для зарубежных инвесторов. Нефтегазовой отрасли ИРИ необходимо около $150 млрд инвестиций, чтобы к 2020 году увеличить добычу на миллион баррелей в сутки. Поэтому в ближайшие два года Тегеран планирует подписать с зарубежными компаниями контракты на $25 млрд.

Что касается Ирака, то основу экономики этой страны составляет экспорт черного золота. Ирак располагает третьими в мире разведанными запасами углеводородов. Их экспорт дает около 98% дохода в госбюджет страны. В условиях падения цен на нефть и политического и экономического кризиса в стране Ирак тоже заинтересован в развитии энергетических связей с другими странами.

Как ранее писало ИА REGNUM, Ирак и Ирак также являются подписантами соглашения членов ОПЕК и не ОПЕК по сокращению производства нефти. Сделка вступила в силу 1 января 2017 года. За первые полгода Ирак должен будет сократить добычу на 210 тыс. баррелей в сутки. Иран же, долго отстаивающий свое право не участвовать в соглашении, получил возможность нарастить нефтепроизводство, но в определенных рамках.