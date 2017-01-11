Ярославль, 11 января, 2017, 15:21 — ИА Регнум. СУ СКР по Ярославской области инициировало доследственную проверку по поводу ситуации с переселением 93-летней пенсионерки из аварийного жилья. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве, следователи проверяют, является ли пригодным для проживания новый дом пожилой женщины.

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Поводом для проверки стал информационный сюжет в эфире телеканала ОТР, в котором жительница села Сарафоново труженица тыла Зинаида Зеленкова пожаловалась, что ее переселили из аварийного барака в ветхий дом, жить в котором проблематично. В доме есть газ, есть водопровод — но в морозы трубы промерзают так, что вода не течет. Туалета тоже нет, а стены в сенях со щелями.

В сюжете отмечается, что в этот дом старушка была переселена после решения суда о предоставлении ей пригодного жилья. Однако, как прокомментировали сельские власти, подходящего муниципального жилья в Сарафоново нет, а ехать в другой населенный пункт старушка отказалась. В результате ее вселили в единственный свободный муниципальный дом, подлатав его по возможности. Местные власти обещают построить старушке туалет и закрыть щели в стенах — но сделать это можно будет не раньше весны, подчеркивают авторы сюжета.

Ярославский Следственный комитет счел, что действия местных чиновников, ответственных за обеспечение соблюдения жилищных прав граждан, необходимо проверить на предмет халатности.

«Проведение доследственной проверки взято на контроль руководством регионального следственного управления. В случае объективного подтверждения сведений, содержащихся в сообщении СМИ, будет незамедлительно решен вопрос о возбуждении уголовного дела и привлечении виновных лиц к уголовной ответственности», — прокомментировала корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Ярославской области Кристина Гузовская.