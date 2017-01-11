Стамбул, Турция, 11 января, 2017, 15:16 — ИА Регнум.



ru.torange.biz Под стражей

Суд Турции постановил 11 января поместить под стражу 60 предпринимателей, подозреваемых в связях с движением так называемых гюленистов, сообщает Associated Press.

По сообщениям турецких СМИ, 110 предпринимателей предстали перед судом Стамбула по подозрению в участии в террористической организации. 50 из них были отпущены при условии того, что они не будут покидать страну.

Напомним, власти Турции обвиняют исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в организации военного переворота, попытка которого была осуществлена в июле 2016 года.