Псков, 11 января, 2017, 15:08 — ИА Регнум. Комиссия при псковском Росреестре за год снизила кадастровую стоимость объектов недвижимости на 442,5 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

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Всего в 2016 году в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при управлении Росреестра по Псковской области поступило 32 заявления от юридических и физических лиц. В результате рассмотрения по 13 заявлениям были приняты решения о снижении суммарной стоимости объектов недвижимости на 442 млн 543 тысяч рублей, по шести заявлениям в уменьшении отказано. 13 обращений будут рассмотрены в 2017 году.

Комиссия по оспариванию кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества, находящихся на территории Псковской области, работает на постоянной основе при региональном управлении Росреестра.