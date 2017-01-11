Краснодар, 11 января, 2017, 15:03 — ИА Регнум. В Краснодаре бывший инспектор по делам несовершеннолетних отдела МВД РФ по Горячему Ключу Иван Сорокоумов, обвиняемый в изнасиловании и убийстве 12-летней девочки, сел на скамью подсудимых. Первое заседание по уголовному делу в отношении бывшего стража порядка состоялась накануне, 10 января, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на правозащитную организацию «Зона права».

pixabay.com Суд

Вместе с Сорокоумовым, которому инкриминируются все стать УК РФ против половой неприкосновенности детей, перед правосудием предстал и его подельник Сергей Калганов. Его обвиняют в двух эпизодах домогательства. Однако свою причастность он отрицает. Сорокоумов пока свое заявление о признании или непризнании вины не сделал.

Также по теме: Стало известно о новых жертвах насилия полицейского из кубанского города

Экс-полицейского на Кубани обвинили в насилии и убийстве девочки

Краснодарский краевой суд отказался удовлетворить ходатайство прокурора о запрете адвокату потерпевшей стороны распространять любую информацию о ходе процесса. Следующее заседание назначено на 12 января в 11:00.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным следствия, преступление против половой неприкосновенности девочки бывший инспектор ПДН Иван Сорокоумов совершил в конце лета прошлого года. Вечером 31 августа 2015 года он предложил знакомой девочке довезти ее до дома, однако увез на окраину Горячего Ключа, где изнасиловал ее, после чего совершил иные действия сексуального характера.

Мать девочки заявила в полицию о пропаже 12-летней дочери. Боясь огласки, экс-полицейский убил свою жертву и сбросил со склона у реки.

Подробнее: Убив школьницу, полицейский пошел дежурить на линейку 1 сентября

В ходе расследования также выяснилось, что с середины мая 2015 года Сорокоумов подвергал девочку сексуальному насилию, вывозя в безлюдные места. Кроме того, в марте прошлого года бывший страж порядка и его подельник Сергей Калганов

познакомились в социальной сети с 14-летней девочкой, которой предложили вступить с ними в половую связь за деньги.

В том же месяце Сорокоумов под угрозой помещения девочки в детдом стал понуждать ее к интимной близости. После получения согласия ребенка Сорокоумов вступил в половую связь.

В ходе расследования дела дознаватели допросили порядка 100 свидетелей¸ провели 27 судебных экспертиз. Объем уголовного дела составил 18 томов. В суд материалы были переданы в середине декабря 2016 года.