Мурманск, 11 января, 2017, 15:00 — ИА Регнум. В Норвегии зафиксирована вспышка инфекционной анемии атлантического лосося. Эту информацию, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, распространяет комитет по ветеринарии Мурманской области.

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«Норвежский орган по безопасности пищевых продуктов согласовал уничтожение всей содержащейся на ферме рыбы в срок до 31 января 2017 года, — отмечается на сайте ведомства. — На ферме, принадлежащей компании Grieg Seafood, содержится более 1,3 миллиона единиц рыбы средним весом 0,985 кг. Садки после освобождения будут подготовлены к зарыблению смолтом уже весной — летом 2017 года».

По информации мурманских ветеринаров, инфекционная анемия атлантического лосося — это острое, тяжело протекающее заболевание постсмолтов лосося, сопровождающееся сильно выраженной анемией и высокой смертностью рыб. Наносит значительный ущерб товарному производству.

«При обнаружении заболевания на ферме не товарную рыбу уничтожают, товарную направляют на убой, — поясняют в комитете. — После убоя или уничтожения всей инфицированной рыбы, ферма подвергается дезинфекции и трехмесячному парованию. После этих мероприятий ферма объявляется благополучной и готовой к ввозу нового посадочного материала».

Как отметили в комитете по ветеринарии, на территории Мурманской области заболевание регистрировалось в ПАО «Русский Лосось» в сентябре 2015 года. Сейчас регион является благополучным по заболеванию, которое выявили в соседней Норвегии.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в последний раз рыбная отрасль региона серьёзно пострадала из-за вспышки неизученного заболевания летом-осенью 2015 года.

О ситуации в садках предприятий стало известно после того, как мурманчане обнаружили сразу несколько свалок мёртвой сёмги.