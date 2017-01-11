Москва, 11 января, 2017, 14:54 — ИА Регнум. Законопроект о декриминализации побоев Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 января. «Закон позволит восстановить справедливость, оградить семьи от необоснованного вторжения в дела семьи», — заявила в ходе дискуссии член Совфеда Елена Мизулина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Возбудить дело просто

По словам Мизулиной, в действующем Уголовном кодексе — более 60 составов преступлений, предусматривающих уголовную ответственность за насильственные или иные противоправные действия, совершенные в отношении членов семьи. Они различаются по видам насилия, степени тяжести вреда жизни и здоровью. «В отличие от всех иных насильственных преступлений, по обвинению в совершении которых родители могут быть привлечены к уголовной ответственности за насилие в отношении ребенка, побои, которые регламентируются статьей 116 УК РФ, не связаны с причинением какого-либо вреда не только жизни, но и здоровью», — указала сенатор.

Сейчас для возбуждения уголовного преследования по статье 116 УК РФ не требуется даже медицинского заключения, тем более проведения судебной экспертизы. Достаточно показаний самого потерпевшего, например, обиженного на родителей ребенка, или показаний свидетеля (а также анонимного сообщения) о том, что он испытал физическую боль от действий родителя, рассказала она.

«Особенно радостно рапортуют об успехах раскрываемости и борьбе с преступностью по ст. 116 УВД по Мурманской, Смоленской и Саратовской областям», — сообщила сенатор.

«Сколько еще семей отработают органы полиции, пока Госдума дискутирует по поводу статьи 116?» — возмутилась парламентарий, отметив, что в России более 40 млн семей, из них более 20 млн — семьи с детьми.

Ювенальная эпоха

Принятие в июле 2016 года закона, которым «шлепки» от близких родственников подлежат уголовному преследованию, укрепило родительскую общественность России в убеждении, что в России наступила «ювенальная эпоха», открывшая дорогу необоснованному вторжению в семейные дела, когда ссадина, синяк у ребенка, могут стать хорошим основанием прийти в семью с проверкой и даже возбудить уголовное дело в отношении родителей, отметила Мизулина.

«В российской традиционной семейной культуре отношения «отцов и детей» строятся на авторитете родительской власти, взаимном чувстве любви и личной незаменимости как основе воспитания ребенка, презумпции добросовестности родителей в осуществлении родительских прав. Принимаемые законы должны поддерживать эту традицию, а не убивать ее», — уверена Мизулина.

Двухэтапная ответственность

Часто возникает вопрос, не усугубляем ли мы тем самым ситуацию с семейным насилием, отметила в ходе дискуссии депутат Госдумы Ольга Баталина («Единая Россия»). «Нет. Двухэтапная ответственность, достаточно серьезная, с одной стороны, позволяет профилактировать подобного рода правонарушения, а в случае, если человек не останавливается, влечет за собой привлечение к уголовной ответственности», — отметила парламентарий.

Закон-пустышка

В ходе дискуссии депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов обратил внимание на то, что с принятием летом 2016 года закона об уголовной ответственности за побои близких лиц, часть общественности возмутилась: «Я не смогу ребенку дать подзатыльник, меня за это тут же посадят». При этом, по данным Иванова, новой статистики не появилось — сколько лиц лишено родительских прав или оштрафовали за то, что по попе отшлепал. «Нет такой статистики», — констатировал он.

«Может быть есть какой-то самодур судья, которому показалось, что да, действительно, вы очень нехорошо поступили со своим ребенком, не так вы его наказали. Но приняв этот закон, будет точно такая же ситуация. Исключив эту категорию (близкие лица), мы ее не исключаем, и такой же судья может принять это глупое решение», — заявил Иванов, призвав вернуться к выборности судей.

Достаточно разъяснения Верховного суда

КПРФ против декриминализации побоев близкими лицами, заявил депутат Юрий Синельщиков. «С принятием закона не будет привлечен к уголовной ответственности отец, который в пьяном угаре, взяв семимесячного ребенка за ногу, швырнул его в другой конец комнаты, ребенок отделался кровоподтеками. Не будет наказана в уголовном порядке и дочь, которая избила свою неходящую мать, требуя от нее либо встать наконец-то, либо отправиться в могилу», — сказал он. По мнению коммунистов, что касается шлепков, «на этот счет должен дать разъяснение Верховный суд РФ».

Статистика

По данным МВД, 600 тыс. женщин ежегодно подвергаются насилию со стороны партнера, привела статистику депутат Оксана Пушкина («Единая Россия»). «Каждую третью российскую женщину партнер избивает регулярно. От рук родителей погибают до 3 тыс. детей в год», — сказала она.

«Как сказал президент, наши национальные традиции шлепнуть или оттаскать за волосы надо менять», — напомнила депутат.

Декриминализация

Исключаются из числа уголовно наказуемых преступлений побои в отношении близких лиц. Таким образом, за побои в отношении членов семьи и других близких лиц будет устанавливаться административная ответственность, при этом за повторно совершенное данное деяние ответственность будет наступать по уголовному законодательству.

При этом, согласно законопроекту, побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий, указанных в статье 115 УК, совершенные из хулиганских побуждений, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, предлагается наказывать обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Летом 2016 года Госдума приняла закон, согласно которому побои от родственников наказываются по Уголовному кодексу.