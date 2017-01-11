Югорск, Югра, 11 января, 2017, 17:06 — ИА Регнум.



Pixabay.com Мусор

В Югорске (ХМАО) — мусорный скандал. Коммунальщики не вывозили бытовые отходы в течение двух праздничных недель. Горы мусора заполонили небольшой, в 35 тысяч жителей, югорский городок. Активисты ОНФ обратили на это внимание. Реакция городских властей на критику лишь подлила масла в огонь негодования жителей Югорска. В сложившейся ситуации разбирался корреспондент ИА REGNUM.

Югорск запорошило мусором

Стартовал скандал о мусорном коллапсе с сообщения депутата думы Югорска Антона Пантина на своей странице в Facebook. К сообщению прилагаются красноречивые фото и видерматериалы, где зафиксированы свалки с пакетами бытовых отходов. «В городе Югорске в течение двух недель, непосредственно перед новым 2017 годом и до сегодняшнего дня (9 января — прим. ИА REGNUM ), не вывозили мусор. Все дворы жилых многоэтажек завалены пакетами с отходами, горы мусора. Я помню, что была итальянская забастовка, и коммунальные служащие не вывозили мусор по всей стране. В Греции аналогичная ситуация происходила, связана она была с отсутствием средств в разгар финансового кризиса. Но мы-то живем в благополучном городе, в одном из самых богатых регионов РФ. Предприятие МУП «Югорскэнергогаз» является основным коммунальным и ответственным за сбор, вывоз и утилизацию бытовых отходов. Кроме бюджетных денег, они еще собирают дополнительно средства с жителей, посредством включения сумм в квитанции за коммунальные услуги населению».

Пантина в его возмущении поддержали жители Югорска: стали публиковать «виды» из собственных дворов. География — весь город. Мусор свален прямо у подъездов многоэтажек.

Вопреки очевидному, пресс-секретарь главы города Югорска Гузэль Аристова прокомментировала ситуацию с мусорным коллапсом агентству Ura.ru следующим образом: «Мусор вывозили по графику. В новогодние каникулы в течение двух дней не вывозили, потому что гидравлика не выдерживала из-за сильных морозов. Сейчас все уже вычищено. И никаких двух недель там не было. А вообще, вам стоит обратиться к людям, которые сами складируют мусор, вместо того, что относить его на специальные контейнерные площадки. Люди сами ведут себя, как свиньи».

Этим комментарием чиновники лишь усилили волну народного гнева.

Ответственным за сбор, вывоз и утилизацию отходов является МУП «Югорскэнергогаз». Руководит МУП второй месяц Рамиль Султанов, который, по уверениям местных жителей, является братом бывшей жены главы Югорска Раиса Салахова. Вот такая «Санта-Барбара» по-югорски. «Югорскэнергогаз» вечно убыточное, черная дыра для местного и окружного бюджета, — поясняет Пантин. — Видимо, с целью установления жесткого контроля за всеми финансовыми «операциями» Раису Закиевичу и понадобился «свой в доску и 100% подконтрольный» бывший родственник. И результат деятельности «семейного» тандема не заставил себя долго ждать. На видео прекрасно видно, во что они превратили благополучный Югорск в самом начале Года экологии. Югорскую межрайонную прокуратуру, видимо, тоже все устраивает. Безобразие! Жители не виноваты, что им не повезло с «родственниками» Главы…» — пишет Антон Пантин.

Что это было?

Корреспондент ИА REGNUM связалась с МУП «Югорскэнергогаз». «Лично я не буду отрицать, что мусора за праздничные дни скопилось много. И оправдываться не буду», — заявил заместитель руководителя организации Яков Гердт.

«Здесь роль сыграли и каникулы, и сильные, свыше минус 40 градусов, морозы, а мусоросборочная техника уже при минус 25 начинает барахлить. Вывели бы мы технику и угробили бы весь мусоросборочный автопарк в 14 машин. А техника устаревшая — 1994 года и чуть младше. Вывоз мусора у нас по кольцевой. График — шесть дней в неделю. Обязаны вывозить в обед и вечером, по определенным часам. Вывозим три раза — еще и утром, так как наши граждане не хотят выносить мусор по расписанию и его, брошенный где попало, собирают дворники, которые рано утром и выкидывают стихийные отходы. Есть в городе две контейнерные площадки — южная и северная. Не получилось вовремя до мусоровоза дойти, можно отвезти мусор туда. И хочу отметить, что коллапс случившийся не носит систематический характер», — отметил заместитель руководителя.

Яков Гердт не смог ответить на вопросы: почему так стар автопарк мусоровозов и будет ли он меняться, почему югорцы, как в советское время, должны ловить мусорку, и на весь город лишь две контейнерные площадки? Зато отметил, что перерасчета за несвоевременный вывоз мусора не будет — услуга выполнена. Мусор на сегодняшний день вывезен, пусть и с опозданием.

По мнению члена регионального штаба ОНФ в Югре Евгения Печерица, проблема вывоза мусора — в системных недоработках.

«Проблема своевременного вывоза коммунальных отходов в городе Югорске связана не только с низкими температурами воздуха, но и со слабой организацией системы сбора, — высказал Евгений Печерица свои соображения региональному агентству «Частный корреспондент». — Судите сами: в городе с населением почти в 40 тысяч человек до сих пор действует позвонковая система сбора мусора и всего 2 (!) контейнерные площадки. Жители вынуждены самостоятельно вывозить мусор или к определенному времени бежать домой, чтобы вынести мусор к мусоровозу. Очевидно, что для решения проблемы и создания комфортного проживания граждан необходимо совершенствовать систему сбора мусора и обустраивать новые контейнерные площадки в необходимом количестве».

Анонимный народный эксперт под материалом Ura.ru высказал свое предположение: «На самом деле техника в морозы очень плохо работает. Это и наше дизельное топливо, которое имеет классификацию от летнего до арктического, а бизнес хочет продать подороже, а купить подешевле, а летнее топливо гораздо дешевле. Вот и бодяжат, а сертификат вывешивают на арктическое, которое никто не завозил. Гидравлическое масло также имеет температуру застывания, а ВМГЗ тоже стоит гораздо дороже, чем простое минеральное. Так что не нужно ярлыки развешивать: погода с низкой температурой, да еще наша жадность, делают свое дело».

Как нам быть с бедою этой?

А в департаменте ЖКХ Югорска считают, что вообще никакого мусорного коллапса и не было в помине — коллапс в головах. Григорий Ярков, ранее возглавлявший МУП «Югорскэнергогаз», а ныне — ответственный чиновник мэрии, считает проблему невывоза мусора в Югорске надуманной. «Про контейнеры. Была у нас ранее такая практика, — пояснил Григорий Алексеевич корреспонденту ИА REGNUM. — Отказались от контейнеров из-за несознательности наших жителей. Они устроили из них большой гадюшник, вываливали туда и твердые коммунальные отходы, и жидкие. Зимой все это смерзалось и контейнер приходилось оттаивать, сушить и мыть — это немалые расходы. Далее, по санитарным нормам мы должны устанавливать контейнеры не далее 50 метров от дома на специально оборудованной площадке. Представьте расходы для маленького городка? Эту площадку еще и найти надо! И найдем, если закон прикажет. А нужно ли? Кольцевая вывозка мусора всех устраивает. Не успел вовремя к машине? Есть два больших контейнера в городе — можно довезти на машине утром. Что касается смены автопарка МУП — это ответственность МУП, которое не бюджетное учреждение, а унитарное предприятие. Оно должно позаботиться о своем автопарке и отвечать за его техническое состояние. А если не будет справляться с вывозом мусора, город откажется от их услуг и заключит договор с другим подрядчиком».

Корреспондент ИА REGNUM выяснила у возмутителя югорского спокойствия Антона Пантина, действительно ли вывезен весь мусор с улиц города. «Нагнали самосвалов и всех коммунальщиков на борьбу», — отвечает он, явно довольный результатом. Но забыть об оскорблении югорчан пресс-секретарем мэрии не может, ведь за ним — его избиратели. Так родился ультиматум главе города Югорска Раису Салахову — уволить чиновницу за грубость и лукавство.

«Такого никто в городе себе никогда еще не позволял, — возмущается Пантин. — Начальник управления информационной политики администрации города Югорска Аристова Гузель в комментарии СМИ по поводу наличия гор мусора практически в каждом дворе многоэтажных жилых домов позволила себе очень некорректное и непозволительное высказывание и сравнила жителей города Югорска, с чьих налогов она получает очень большую зарплату, — со свиньями (!!!). Жители не виноваты в том, что им приходилось складировать мусор из-за продолжительного отсутствия вывоза. Данная услуга включена в квитанции на оплату коммунальных услуг для населения и получается фактически она не оказывалась, а оплата имеет место быть».

Кроме того, парламентарий перечисляет три факта, которые, по его словам, подтверждают ложь чиновницы. «Она заявила, что «мусор вывозили по графику». Жители любого дома подтвердят, что вывоз прекратился еще в конце декабря 2016 года. «В новогодние каникулы мусор не вывозили минимум два дня». Фактически этот период длился около 14 дней (примерно 4 дня до Нового года и по состоянию на 10 января 2017 года). Также она заявила, что «на сегодняшний день весь мусор уже вывезен» (комментарий был дан утром 10 января). Циничный и наглый обман и выгораживание провала работы чиновников, контролирующих органов и коммунального предприятия МУП «Югорскэнергогаз»! Эти факты могут подтвердить жители города, журналисты и рядовые сотрудники МУП «Югорскэнергогаз» — водители мусоровозов, которые не выезжали на линию», — резюмирует депутат думы Югорска Пантин (орфография и пунктуация сохранены. Прим. ИА REGNUM ).

А его соратники по ОНФ обязались взять МУП «Югорскэнергогаз» под пристальный контроль.