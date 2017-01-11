Москва, 11 января, 2017, 14:45 — ИА Регнум. В подмосковном городе Томилино взбунтовались местные жители. Они выступают против объединения с городом Люберцы. В знак протеста несколько сотен жителей Топилино вышли на митинг возле местного Дворца пионеров, передает m24.ru.

Карта Московской области

Исчезновение границ между населенными пунктами, по мнению людей, приведет к тому, что в Томилино будет хозяйничать люберецкая строительная фирма, а значит в тихий поселок прижжет многоэтажная застройка. Люди, которые привыкли жить в частном секторе не хотят оказаться в «каменный джунглях», заявили митингующие.

Между тем, по мнению главы администрации поселка городского типа Игоря Дворникова, объединение должно улучшить систему местного самоуправления, чиновников станет меньше, а сэкономленных денег больше. При этом никакой многоэтажной застройки не планируется. «По первоначальным прикидкам экономия составит больше 350 млн рублей в год. Освобождающие деньги будут расходоваться на нужны поселка Томилино», — сказал он.

Напомним, власти Московской области постепенно объединяют мелкие муниципалитеты в более крупные. Реформу проводят уже два года. За это время объединили несколько населенных пунктов.

По мнению специалистов, укрупнение муниципалитетов поможет сэкономить бюджет и улучшит жизнь людей. Но жители этих населенных пунктов придерживаются противоположного мнения.

Читайте также: Вопреки воле местных жителей Люберецкий район «укрупнили» в городской округ

Как ранее сообщало ИА REGNUM , жители поселка Томилино вынуждены были обратиться с жалобой на прессинг чиновников в совет по правам человека при президенте РФ. В своем обращении к правозащитникам они пожаловались на то, что из-за препон, которые чинят областные чиновники, граждане не могут реализовать свое конституционное право самим определять судьбу своего поселения.

Читайте также: Жители Подмосковья готовятся к митингам из-за планов властей по укрупнению