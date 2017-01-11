Рязань, 11 января, 2017, 14:41 — ИА Регнум. В Рязанской области в домах, в которые переехали переселенцы из ветхого и аварийного жилья, нашли множество нарушений и недочетов. Как сообщили ИА REGNUM в региональном отделении Общероссийского народного фронта, к примеру, в домах в селе Ольховатка Александро-Невского района из-за проблем с оборудованием температура воздуха держится на уровне 16 градусов. В некоторых квартирах и вовсе — 13 градусов тепла.

Борис Кустодиев. В комнатах зимой. 1915

Дом был сдан в 2014 году. Первые жильцы заехали в него еще в 2015 году. Сейчас тут живут 20 семей. При этом, по данным активистов, новоселье не принесло счастья жильцам — сразу после заселения треснули унитазы, и вышли из строя газовые котлы. Заменить их нечем — газовое оборудование, которое установили в доме, уже не выпускается. Сейчас температура здесь держится на уровне 16−20 градусов, а вокруг окон уже начала образовываться плесень.

«Примерная оценка рыночной стоимости жилья, исходя из анализа цен на сайтах бесплатных объявлений — 13 тысяч рублей за 1 кв. м. При этом у компании-застройщика администрация сельского поселения покупала эти квартиры по цене более 31 тысячу за 1 кв. м.», — сообщили в ОНФ.

При этом чиновники уже обследовали дом и видели все эти нарушения. Несмотря на то, что дом еще находится на гарантии, расходы на себя взяла местная администрация — застройщик обанкротился в 2016 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, В 2016 году в Рязанской области планировали расселить 114,3 тыс. кв. метров аварийного жилья. В феврале 2016 года губернатор Олег Ковалев поручал провести проверку всех домов, в которые переехали переселенцы.