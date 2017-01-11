Казань, 11 января, 2017, 14:41 — ИА Регнум. Около 2 тыс. вкладчиков Татфондбанка могут не получить страховое возмещение на сумму около 4 млрд рублей в связи с переводом в статус клиентов его дочерней инвестиционной компании «ТФБ-Финанс». Сами вкладчики на основании заявлений сотрудников банка были уверены в том, что перезаключают договор вклада с банком, сообщает «КоммерсантЪ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Возможная потеря денег

«Мы приходили продлить вклад, и нам предлагали разместить денежные средства на другом счете под более высокую ставку при условии сохранения их страхового покрытия», — сообщил один из клиентов Татфондбанка. По его словам, такое предложение поступило только тем, у кого сумма вклада превышает 1 млн рублей.

При обращении клиентов в «ТФБ-Финанс» выяснилось, что на их средства были куплены облигации Татфондбанка. Подмена обнаружилась после введения ЦБ временной администрации в Татфондбанк. При подаче заявлений на страховое возмещение вкладчики узнали, что клиентами банка они не являются. Пострадавшие обратились в ЦБ, Агентство по страхованию вкладов (АСВ), МВД, Роспотребнадзор, приемную президента Татарии и РФ, но ответа не получили, отмечает издание.

При этом ведомство, которое курирует ситуацию с Татфондбанком — министерство экономики республики, в курсе проблемы. «Мы на каждом совещании обсуждаем в том числе и эту ситуацию. Пока никаких решений нет», — пояснили в министерстве.

«Цель, которую преследовали банки, была связана с улучшением финансового положения кредитной организации. Переоформление вкладов в иные финансовые инструменты позволяет минимизировать взносы в ФОР, страховые платежи, а также улучшить некоторые нормативы», — объяснил партнер компании «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов. Добиться возврата средств можно только через суд, считают юристы, указывая, что клиентам банка фактически нужно доказывать притворность вновь заключенных сделок.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Татфондбанке из-за повышенного спроса на досрочное закрытие счетов возникли проблемы с ликвидностью. С 12 декабря поэтапно банк ввел лимиты на снятие наличных, перешел на сокращенный режим работы, приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов. Центробанк России ввел мораторий сроком на три месяца на удовлетворение требований кредиторов ПАО «Татфондбанк». С 26 декабря Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начало выплаты вкладчикам банка, как физическим лицам, так и предпринимателям. Функции временной администрации возложены на АСВ. По состоянию на 9 января текущего года, более 98 тыс. вкладчиков Татфондбанка получили страховые выплаты на сумму около 35,7 млрд рублей. Доля выплаченных средств от общей суммы причитающихся выплат составила 77,2%.