Севастополь, 11 января, 2017, 14:45 — ИА Регнум. Представители Южного военного округа, в зону ответственности которого входит аэродром «Бельбек» (Севастополь), отказались предоставить информацию о наличии необходимой инфраструктуры на случай нештатных ситуаций при приеме рейсов бизнес-авиации.

Светлана Иванова ИА REGNUM

«Вопросы авиационной безопасности находятся вне компетенции Южного военного округа. Обратитесь в департамент информации массовых коммуникаций министерства обороны РФ», — заявил ИА REGNUM начальник пресс-службы ЮВО Игорь Горбуль в ответ на информационный запрос редакции.

В частности, агентство пыталось выяснить, есть ли у наземных служб аэродрома необходимое техническое оборудование для того, чтобы исключить повторение инцидента, произошедшего в аэропорту «Храброво» в Калининграде, когда из-за отсутствия техники ВПП аэродрома оказалась заблокирована аварийно севшим самолетом.

Кроме этого, ИА REGNUM не получил ответа на вопрос о возможности предоставления взлетно-посадочных полос аэродрома «Бельбек» для приема гражданских воздушных судов в случае чрезвычайных ситуаций в аэропорту «Симферополь». С этим вопросом нас также отправили в центральный орган военного управления.

В соответствии с постановлением правительства РФ военный аэродром «Бельбек» находится в совместном использовании Минобороны России и правительства Севастополя. Договор об этом с военным ведомством был подписан в июне 2015 года.

Развитие гражданского сектора аэродрома было предусмотрено федеральной целевой программой социально-экономического развития Крыма и Севастополя (ФЦП). На эти цели планировалось 1,776 млрд рублей. Госконтракт на проектирование выполняет компания ОАО «Ленаэропроект» (Санкт-Петербург).

Изначально правительство Севастополя рассчитывало, что аэропорт будет круглогодичным, и заявляло о планах создания крупного воздушного узла, конкурирующего с аэропортом «Симферополь».

Однако в декабре 2016 года стало известно, что проект севастопольского аэропорта как самостоятельного был заблокирован.

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В свою очередь, директор ГУП «Аэропорт «Севастополь» Вадим Базыкин сообщил ИА REGNUM, что в течение 2016 года «Бельбек» провел 11 взлетно-посадочных операций бизнес-авиации (так называемых чартерных рейсов) — небольших самолетов до 20 мест. В 2015 году было совершено 14 таких рейсов. Кроме этого «Бельбек» постоянно принимает борты государственной авиации, в режиме нескольких авиарейсов в неделю.

Директор аэропорта также выразил уверенность, что в случае нештатных ситуаций, коммерческая авиация сможет воспользоваться аварийно-спасательной техникой, которая находится в распоряжении Минобороны.

«В отличие от аэропорта Калининграда, у аэродрома «Бельбек» нет статуса аэропорта, и он не имеет права принимать гражданские воздушные суда, — сказал Вадим Базыкин. — Поскольку аэродром находится в совместном базировании, военные обеспечивают безопасность приема государственной авиации и коммерческой авиации. В случае внештатных ситуаций, подобных калининградской, мы можем использовать спецтехнику Минобороны».

Базыкин отметил, что по этим же причинам — из-за отсутствия статуса гражданского аэропорта — «Бельбек» не мог принимать гражданские борты накануне Нового года, когда по метеоусловиям в зоне аэропорта Симферополя было закрыто авиасообщение.

«Для этого необходимо внести аэродром в реестр гражданских аэродромов РФ, затем — сертифицировать его как гражданский аэродром. После этого уже набирать службы с тем чтобы, создать полноценный гражданский аэропорт. Только тогда закупают эвакуаторную технику — буксиры, краны и аварийно-спасательную технику», — разъяснил директор Севастопольского ГУПа.

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В свое время специалисты-разработчики проекта создания на базе «Бельбека» гражданского аэропорта отмечали высокие характеристики взлетно-посадочной полосы (ВВП) — она не требует дополнительной реконструкции и может обеспечить интенсивный трафик авиаперевозок.

По заключению проектировщиков, ВПП соответствует международным стандартам: ее длина 5,07 км и ширина 47 м, что позволяет принимать воздушные суда типа А-318, А-319, CRJ-200 без ограничений.

Самолеты Boeing-737 и Boeing — 537 могут совершать до 20 взлетно-посадочных операций в сутки.

Вместе с тем, военный аэродром выполняет весь спектр поставленных задач. Так, по информации официального представитель минобороны РФ, в сентябре 2016 года, истребители Су-27 были подняты с авиабазы «Бельбек», чтобы пресечь попытки самолётов-разведчики США приблизиться к границе России над акваторией Чёрного моря.

Вопросы технической готовности региональных аэропортов стали особенно актуальны после инцидента в Калининграде 4 января, где совершивший аварийную посадку самолет на длительное время заблокировал возможность вылета из аэропорта, а также приема рейсов. В результате пассажиры — около 2,5 тыс. человек — вынуждены были почти двое суток ждать отложенных рейсов. Полуостров Крым, также как и Калининградская область, территориально «оторваны» от основной части Российской Федерации.