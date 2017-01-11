Волгоград, 11 января, 2017, 14:36 — ИА Регнум. В Волгограде качество питания в детских садах после передачи его в аутсорсинг будет находиться под особым и постоянным контролем, заверяют городские власти. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии областного центра 11 января, инспекции работы операторов питания в городе уже начались. Для этого создана специальная рабочая комиссия.

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Первыми, куда с проверками пришли эксперты, стали ДОУ Центрального района. Заведующие и воспитатели этих детсадов отметили, что нареканий по срокам, времени поставок и качеству продуктов нет. Порадовались они и тому, что пищу детям по-прежнему готовят работавшие до передачи питания в аутсорсинг повара. Они просто перешли на работу к оператору, отметила заведующая детским садом № 224 Наталья Чурюмова.

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Аутсорсинг питания в детсадах Волгограда: за и против

«По словам воспитателей из разных возрастных садовских групп, а также родителей малышей, никаких изменений в организации питания они не заметили — дети, как и прежде, довольны блюдами и едят с удовольствием», — сообщили в мэрии города.

Как сообщало ИА REGNUM, решение по передаче питания в детских садах Волгограда в аутсорсинг депутаты городской думы приняли в ноябре прошлого года большинством голосов. Однако такое решение вызвало массу недовольств как у родителей дошколят, так и у работников пищеблоков детсадов. Митинги протеста, которых было проведено как минимум три, никого действия не возымели. На новый порядок организации питания детские сады Волгограда перешли с 9 января 2017 года. Операторы питания были определены по итогам электронных конкурсов.

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Поставлять продукты питания и кормить детей в муниципальных дошкольных учреждениях будут ООО «Венера», ИП Стрельников, а также ООО «Торговый дом СПП». Их заявки полностью соответствовали предъявляемым администрацией условиям. В общей сложности передача питания в аутсорсинг обошлась в более чем 940 млн рублей. Добавим, что на сегодня контроль за питанием детей в муниципальных образовательных учреждениях могут осуществлять различные уполномоченные ведомства, таким правом обладают также общественные организации и родители по договоренности с руководством садика или школы.