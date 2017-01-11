Пермь, 11 января, 2017, 14:33 — ИА Регнум. В Перми аэродром Фролово, находящийся в подчинении ДОСААФ, оказался в центре скандала. Ряд СМИ сообщил о попытке рейдерского захвата территории авиаклуба. Вместе с тем в самом ДОСААФ заявили о смене руководства.

Wikimapia.org Аэродром Фролово

«На территорию земельного участка, принадлежащего на праве аренды НП «Аэродром Фролово ДОСААФ России», попытались проникнуть неизвестные лица в количестве 12−15 человек. Угрожая сносом ворот автомобилем КАМАЗ (г/н Т 648 АН 59 RUS), нападавшие пытались выгнать охранника и поставить собственную охрану, явно угрожая авиационной безопасности и сохранности имущества, расположенного на территории земельного участка НП «Аэродром Фролово ДОСААФ России», — говорится в официальном пресс-релизе НП «Аэродром Фролово ДОСААФ России».

Стоит отметить, что земельный участок (кадастровый номер 59:32:3 420 001:1016), общей площадью 1 870 780 кв. метров является федеральной собственностью, переданной в аренду НП «Аэродром Фролово ДОСААФ России» до конца 2035 года.

На территории аэродрома расположен частный парашютный клуб «Скайцентр Пермь», который пользуется спросом как у местных спортсменов, так и парашютистов из других регионов. Имущество клуба оценивается в десятки миллионов рублей. Аэродром является режимным объектом и охраняется.

В сообществе пермского регионального отделения ДОСААФ РФ в ВКонтакте озвучена следующая информация: «В связи с решением учредителя АНО ДПО «Пермский авиационно-спортивный клуб Общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ России» Колмаковым Александром Петровичем — председателем ДОСААФ России, принято решение отстранить от работы Чернышева Александра Сергеевича руководствуясь статьей 331.1. Трудового кодекса Российской Федерации. Так же в соответствии с приказом Председателя ДОСААФ России Пермского края Хачетловым Николаем Николаевичем принято решение Чернышеву А.С. осуществить передачу дел, имущества, материальных ценностей исполняющему обязанности директора АНО ДПО «Пермский авиационно-спортивный клуб Общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ России» Лушину Анатолию Михайловичу. С 01.01.2017 года по приказу Председателя Центрального совета ДОСААФ России временно прекращена деятельность АНО ДПО «Пермский авиационно-спортивный клуб Общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ России». Одной из причин прекращения деятельности явилась не аттестация руководящего состава АНО ДПО «Пермский авиационно-спортивный клуб Общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ России». Все полеты, на настоящий момент, осуществляемые с разрешения Чернышева А.С. считаются нелегитимными».

Однако, по данным fedpress.ru, на решение о смене руководства повлияло уголовное преследование Чернышева. «Было принято решение отстранить от должности Чернышева в связи с тем, что он находится под следствием. В соответствии с моим приказом на его место назначен Лушин Анатолий Михайлович. Чернышева обязали передать ему все дела клуба и материальные ценности. 10 января на территорию клуба прибыла специальная комиссии регионального отделения ДОСААФ. Однако в результате действий Чернышева комиссия внутрь попасть не смогла. Территорию аэродрома охраняет вообще какая-то неизвестная охрана. Мы также пытались ее заменить. Затем Чернышев вызвал полицию, которая сейчас разбирается в ситуации», — сообщил председатель ДОСААФ России Пермского края Николай Хачетлов.

По данным СМИ, Александр Чернышев вызван в Москву в ДОСААФ России.