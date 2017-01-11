Москва, 11 января, 2017, 14:31 — ИА Регнум. Убийство российского оппозиционера Бориса Немцова относится к категории тех преступлений, которые непременно должны быть раскрыты. По мнению президента РФ Владимира Путина, такие преступления — вызов обществу, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня, 11 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Комментируя заявление заместителя председателя Следственного комитета России Игоря Краснова о том, что за убийством Немцова могут стоять несколько лиц, Песков обратил внимание на чрезвычайную сложность подобных дел: расследование может продлиться не один-два года, а дольше.

«Но вместе с тем, безусловно, президент исходит из того, что каждое подобное преступление, которое является вызовом всему обществу и которое президент решительно осудил, должно рано или поздно быть раскрыто», — заявил Песков.

Напомним, Краснов в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что свидетель по делу об убийстве Немцова, бывший заместитель командира батальона «Север» Руслан Геремеев, сразу же после убийства скрылся. Уголовное дело расследуется не только в отношении известных фигурантов, но и в отношении неустановленных лиц.

«Ведь у преступления мог быть не один, а сразу несколько организаторов и заказчиков. Расследуя уголовное дело, мы идем по цепочке — от исполнителей к организаторам, а потом и заказчикам», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин, 23 декабря, в ходе своей ежегодной итоговой пресс-конференции, проходившей в Центре международной торговли в Москве, говоря о деле убийства Немцова, заявил, что поддерживает намерения следствия выявить всех причастных и виновных в произошедшем.

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