Москва, 11 января, 2017, 14:21 — ИА Регнум. В дни празднования Нового года и Рождества, а также во время зимних каникул в Москве состоялись более 400 различных развлекательных мероприятий. Участниками ярмарок, гуляний и новогодних елок стали свыше 11 млн человек, сообщает 11 января официальный портал столичной мэрии.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Дед Мороз

Так, фестиваль «Путешествие в Рождество», который завершится только 15 января, посетили 7 млн москвичей и гостей столицы. На 42 площадках фестиваля проходили концерты, спектакли и мастер-классы. В рамках другого фестиваля, «Рождественский свет», столичные улицы украсили сверкающие деревья, арки и тоннели.

Десятки тысяч ребят пришли на традиционные елки. Так, на новогоднем празднике в Кремле побывали 30 тысяч детей, 21 представление прошло в Гостином дворе, где проходили елки мэра Москвы, сюда пришли около 38 тыс. ребят.

Более 1,7 млн жителей столицы и туристов побывали в 21 московском парке. Провести новогоднюю ночь можно было на 11 окружных площадках, таким образом поступили больше 37 тыс. человек. Около 10 тыс. человек встретили Новый год на Красной площади, стоя на коньках. Кроме того, на главном катке страны в ночь на 1 января с концертом выступили отечественные и зарубежные музыкальные коллективы.