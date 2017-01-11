Владикавказ, 11 января, 2017, 14:18 — ИА Регнум. Торговцы оружием, пытавшиеся продать коллекционный пистолет системы «MAUSER», осуждены в Северной Осетии. Участники преступной группы, среди которых Андрей Ким — житель республики, а также три уроженца соседней Ингушетии Магомед Гадиев, Алихан Дзауров, Исса Барахоев, продававшие золотой маузер за два с половиной миллиона рублей, получили условные сроки наказания.

Riksha Золотой Маузер

Киму и Гадиеву назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно, Дзаурову и Барахоеву — два года лишения свободы условно. Обвиняемые в незаконном обороте оружия так легко отделались из-за того, что полностью признали свою вину и сотрудничали со следствием, пишет «15-й Регион».

Как сообщало ИА REGNUM, инкрустированный драгоценными металлами, включая золото, и пригодный к стрельбе маузер, на рукоятке которого была нанесена надпись «TSH», был изъят у преступников, промышлявших продажей оружия, летом прошлого года. Раритет предлагали к продаже, указывая, что в мире существуют всего лишь три экземпляра такого оружия. По предварительной оценке экспертов, он мог принадлежать одному из руководителей арабских стран.

До этого сотрудники полиции в ходе «контрольной закупки» приобрели у одного из участников группировки за 70 тысяч рублей самодельный пистолет с патронами к нему.