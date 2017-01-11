Севск, Брянская область, 11 января, 2017, 14:14 — ИА Регнум. Город Севск Брянской области может стать объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас в городе специалисты ведут исследование, по результатам которого будет понятно, по каким критериям город может быть номинирован в список охраняемых объектов.

Vlad-Mier Севск. Петропавловская церковь

Как сообщает портал «Наш Брянск», если город все-таки войдет под охрану ЮНЕСКО, то здесь начнется более интенсивная реставрация памятников, а также мероприятия, которые должны улучшить качество жизни горожан и облик города.

«В списки ЮНЕСКО попадают не только архитектурные памятники. Существует набор критериев — порядка десяти, — среди них природные, нематериальные и материальные культурные и другие составляющие. Если можно так выразиться — это поиск уникального кода территории, основанный на принципе выявления, сохранения и предъявления всех ценностей историко-культурного и природного потенциала», — цитирует издание председателя брянского отделения Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест Руслана Прокопишина.

ИА REGNUM напоминает, что Севск — один из древнейших городов Брянской области. Первое упоминание о нем относится к 1146 году. Здесь находится также одна из старинных построек региона — Спасо-Преображенский монастырь, который был основан в начале 17 века и частично сохранился до наших дней.

К слову, ранее сообщалось, что Министерство культуры России планирует в 2019 году предложить внести город Гороховец (Владимирская область) в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас министерство совместно с администрацией региона готовят необходимые документы. Гороховец — один из старейших городов России. На территории Гороховецкого района находится 180 объектов культурного наследия. В самом городе сохранились семь построек, возведенных в 17 веке.