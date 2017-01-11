Сана, 11 января, 2017, 14:10 — ИА Регнум.



Voice of America Йемен. Последствия бомбардировки

Около 1,4 тыс. детей погибло в результате эскалации конфликта в Йемене, заявили 11 января представители фонда ООН ЮНИСЕФ. Об этом сообщает Le Figaro.

«С момента эскалации конфликта ООН установила, что около 1,4 тыс. детей Йемена погибли, более 2,4 тыс. получили ранения», — отметила Меритксель Релано, официальный представитель ЮНИСЕФ в стране. «Около 2 тыс. школ в Йемене не могут больше использоваться, из-за того что они разрушены, повреждены, служат кровом для семей перемещенных лиц или для военных целей», — добавила она.

Релано в очередной раз обратилась ко всем сторонам конфликта и тем, кто имеет влияние на его участников, с призывом «защитить детей и прекратить наносить удары по гражданской инфраструктуре».

По данным Всемирной организации здравоохранения, с момента эскалации конфликта в марте 2015 года в результате боевых действий погибли 7 тыс. 350 человек, 39 тыс. получили ранения.