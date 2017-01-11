Москва, 11 января, 2017, 14:00 — ИА Регнум. Авиация международной коалиции, возглавляемой США, в сирийской операции старается действовать как можно более скрытно, не уведомляя остальных участников урегулирования сирийского конфликта о планах боевого применения своих самолётов. При этом российские ВКС действуют профессионально, сообщил, комментируя публикацию в американской прессе о якобы происходивших «опасных сближениях» самолётов ВКС РФ и с американскими, официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сегодня, 11 января.

U.S. Air Force Истребитель ВВС США

Комментируя появившееся в The Wall Street Journal заявление командующего 380-ой экспедиционной группой ВВС США, генерал-майора Чарльза Коркорана о том, что российские самолёты продолжают опасно сближаться с американскими, Конашенков отметил, что Коркоран мог высказаться не по своей инициативе, а по желанию уходящей администрации США.

«Во всяком случае, ни от самого генерала Коркорана, ни от представителей его руководства в Пентагоне во время регулярных видеомостов с Минобороны России по вопросам соблюдения меморандума о предотвращении инцидентов в небе Сирии подобных претензий мы не слышали», — пояснил Конашенков.

По его словам, со своей стороны американцы ведут себя в небе над Сирией весьма скрытно. «Наши американские коллеги не любят уведомлять о планах боевого применения своих самолётов изредка обозначая только период времени и примерный район», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 января The Wall Street Journal опубликовал заявление Коркорана, в котором говорилось, что пилоты ВВС США заметили неоднократные «опасные сближения» со стороны ВКС России. По словам генерал-майора, несмотря на заключённый сторонами осенью 2015 года меморандум о безопасности при полётах в Сирии, самолёты ВКС РФ продолжают опасно сближаться с американскими.

«Мы не знаем, что они видят и видят ли что-то вообще, и мы не хотим, чтобы они врезались в кого-либо из нас», — сказал американец.