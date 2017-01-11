Москва, 11 января, 2017, 14:00 — ИА Регнум. Горнолыжные курорты Сочи в прошедшие новогодние праздники посетили 355 тысяч человек. Отели горного кластера были заполнены на 98%, в них остановилось почти 70 тысяч человек. Многие туристы приезжали на горнолыжные курорты Красной Поляны из отелей, расположенных в приморской части Сочи, сообщили в Ростуризме.

Simon Лыжник

К началу зимнего сезона в горном кластере дополнительно было оборудовано более 1500 новых посадочных мест в кафе и ресторанах, открыта новая парковка на 800 мест, построено три дополнительных подъемника и 24 км новых трасс.

Черноморские курорты — Геленджик, Анапа, Новороссийск и Туапсинский район — приняли в новогодние праздники 81 тысячу отдыхающих. Около 30 тысяч человек остановились в предгорных районах Кубани. Еще около 5 тысяч — на Азовском побережье.

Более 230 тысяч отдыхающих остановились в средствах размещения Сочи, где в первые дни нового года прошло более сотни различных развлекательных мероприятий.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным туроператоров, накануне новогодних праздников российские туристы больше всего бронировали горнолыжные туры на склоны Красной Поляны, а также на Домбай, Шерегеш и в Приэльбрусье. Также популярными направлениями для отдыха стали — Краснодарский край, Великий Устюг, Москва и Санкт-Петербург, Казань и Калининград, города Золотого кольца.

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