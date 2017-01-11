Москва, 11 января, 2017, 13:57 — ИА Регнум. Бывший глава Exxon Mobil Рекс Тиллерсон, выдвинутый избранным главой США Дональдом Трампом на пост госсекретаря, известен последовательностью и жесткостью в отстаивании позиций. В Кремле для оценки его деятельности не пользуются «розовыми очками», заявил 11 января журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Комментируя критические высказывания Тиллерсона в адрес России, приведенные в американских СМИ, Песков призвал дождаться выступления самого бизнесмена в комитете сената. Пресс-секретарь главы государства отметил, что Москва всегда была и будет готова аргументированно излагать своим партнерам «узкие места». Что касается Тиллерсона, в Кремле позитивно отзывались о его профессиональных качествах, последовательности и конструктивной жесткости, с которыми он отстаивает свои интересы.

«Это не означает, что мы все носим «розовые очки», — пояснил Песков. — Мы понимаем, что, естественно, господин Тиллерсон продолжит быть достаточно жестким человеком в проведении своей линии. Вместе с тем, что бы безусловно хотелось ценить в нем — готовность слушать аргументацию оппонентов».

Ранее издание Washington Post привело слова Тиллерсона, которые якобы войдут в доклад предпринимателя на предстоящих слушаниях в сенате по поводу утверждения его кандидатуры на пост главы Госдепа. Отмечается, что Тиллерсон намерен обвинить Россию в игнорировании американских интересов и вместе с тем призовет к выстраиванию с ней диалога.

Как передавало ИА REGNUM, Тиллерсон также назвал Россию в числе наиболее серьезных вызовов для внешней политики Соединенных Штатов. При этом он упомянул РФ вслед за Китаем, экономическая мощь которого послужила причиной и сотрудничества, и соперничества с США.