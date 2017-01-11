Москва, 11 января, 2017, 13:55 — ИА Регнум. Безусловного соблюдения прав заключенных, а также стандартов их содержания потребовал президент России Владимир Путин.

Винсент ван Гог. Прогулка заключённых (фрагмент). 1890

«Прошу держать на контроле ситуацию с соблюдением прав граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы», — сказал Путин на торжественном заседании, посвященном 295-летию российской прокуратуры.

«Закрепленные в законе стандарты содержания заключенных, их права на медицинскую помощь, иные права должны в полной мере соблюдаться», — заявил глава государства.