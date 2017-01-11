Москва, 11 января, 2017, 13:47 — ИА Регнум. В новогодние каникулы (с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года) в ходе рыбоохранных рейдов на водоемах России выявлено более 1,8 тыс. нарушений законодательства в области рыболовств, сообщили в Росрыболовстве.

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У нарушителей было изъято 4,73 тонны незаконно выловленной рыбы, более 1,2 тыс. сетных и 2,6 тыс. прочих орудий лова.

Так, в зоне ответственности Енисейского территориального управления были задержаны браконьеры, перевозившие улов из 9 экземляров сибирского осетра общим весом 113 кг. Ущерб оценивается в 75 тыс. рублей.

На временном посту в районе города Енисейск был остановлен автомобиль, у владельцев которого обнаружены 13 экземпляров осетра и 123 экземпляра стерляди общим весом 395,1 кг. Ущерб оценивается в 160 тыс. рублей. По факту нарушений возбуждены уголовные дела.